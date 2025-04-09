Berkay Gezgin: "Her şeyin çok güzel olacağına olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz"

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda tutuklanan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj paylaştı.

Gezgin açıklamasında, CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmekten onu duyduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

Gezgin'in mesajı şu şekilde:

"CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmek, içinde bulunduğum şartlar ne olursa olsun, benim için tarifsiz bir onur ve umut kaynağı olmuştur.

Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e, benim için büyük fedakarlık gösteren Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'a ve tüm değerli delegelerimize minnettarım.

Bana duyulan bu güvenin karşılığını vermek için tüm gücümle çalışacağım. İçinden geçtiğimiz zorluklara rağmen, umudumuzu kaybetmeden, daha adil ve güzel bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Her şeyin çok güzel olacağına olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız!

Berkay GEZGİN

Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"

NE OLMUŞTU?

Gezgin, milyonlarca yurttaşın katıldığı Saraçhane'deki protestolarda polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Gezgin, 6 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda CHP'nin Parti Meclisi'ne seçilmişti.