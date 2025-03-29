Berkay Gezgin'in ailesinden açıklama: Hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmadı

Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Metris Cezaevi'nden Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne nakledilen Gezgin'in ailesi açıklama yayımladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada Berkay Gezgin’in ailesi, tutuklama gerekçesinin barışçıl gösteri hakkının kullanılması olduğunu ifade ederken kamuoyuna yönelik suçlayıcı paylaşımlara karşı hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Berkay Gezgin, 22 Mart'ta “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmak” iddiasıyla gözaltına alındı. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltı süreci önce Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde başladı, daha sonra Esenler Polis Merkezi’nde devam etti ve toplam 60 saat süren gözaltının ardından Berkay, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Açıklamada, Berkay’ın belediye binasının bahçesindeki barışçıl bir gösteriye katıldığı, kolluk kuvvetlerine karşı hiçbir olumsuz tavır sergilemediği ve hukuka aykırı hiçbir eylemde bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca bazı medya organlarında Berkay’a yönelik suçlayıcı paylaşımların asılsız ve yanıltıcı olduğu belirtilerek bu iddialara karşı yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.

Berkay Gezgin’in ailesi, bu süreçte dayanışma mesajları ileten herkese teşekkür ederken, gençlerin haklarını savunmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Açıklamanın sonunda, “Daha adil ve güzel bir geleceğe hep birlikte ulaşmak dileğiyle... Her şey çok güzel olacak!” ifadelerine yer verildi.

Gezgin'in ailesinin açıklaması şu şekilde:

"22 Mart 2025 Cumartesi akşamı, oğlumuz Berkay Gezgin, Saraçhane’deki İBB binasından evine dönerken bir polis memurunun kendisini çağırması üzerine yanına gitmiş ve bu sırada, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katıldığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltı süreci önce Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde başlamış, ardından Esenler Polis Merkezi’nde devam etmiş ve toplam 60 saatlik gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmiştir.

Sulh Ceza Hakimliği, iddianamede yer alan “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılma” ve “ihtara rağmen dağılmama” suçlamaları doğrultusunda Berkay’ın tutuklu yargılanmasına karar vermiştir. Ancak bilinmelidir ki Berkay’ın gözaltına alınmasının asıl sebebi, Anayasa’nın 34. maddesiyle güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmasıdır. Oğlumuz, İBB binasının bahçesinde düzenlenen barışçıl bir gösteriye katılmış, hiçbir kolluk görevlisine mukavemet göstermemiş, hakaret içeren hiçbir söylemde bulunmamış, hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmamıştır.

Berkay, ailesi olarak bizim ve toplumumuzun kültür değerleriyle büyümüş, devletine, milletine ve bayrağına bağlı, milli duyguları güçlü, saygılı bir Türk gencidir. Demokratik haklarını hukuk çerçevesinde ifade edebilen bilinçli bir bireydir. Bu süreçte, sosyal medya ve bazı mecralarda Berkay’ı suçlu göstermeye yönelik yanıltıcı ve gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu tür asılsız iddialara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı önemle bildiririz.

Öte yandan, günlerdir bize destek mesajlarını ileten, dayanışma gösteren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin haklarını savunmak, onların yanında olmak hepimizin sorumluluğudur. Daha adil ve güzel bir geleceğe hep birlikte ulaşmak dileğiyle…

Her şey çok güzel olacak!

Saygılarımızla,

Berkay Gezgin’in Ailesi"