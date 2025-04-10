Berkay Gezgin tahliye edildi: "Ekrem Başkan'ı da çıkartacağız"

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte tutuklanan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, serbest bırakıldı.

Tutuklanmasının ardından CHP PM üyeliğine seçilen Berkay Gezgin tahliye edildi. Gezgin, "Ekrem Başkan'ı da çıkartacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Tahliyesinin ardından Marmara Cezaevi önünde konuşan Berkay Gezgin, "Mücadeleyi siz de biz içerdeyken dışarda sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Gezgin, "Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz şu anda buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.