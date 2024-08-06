Berke Akçam olimpiyatlarda yarı finalde! Berke Akçam kimdir?

2024 Paris olimpiyatlarında 400 metre engelli dalında yarı finale uzanan milli atlet Berke Akçam kimdir? Berke Akçam’ın sportif başarıları nelerdir?

10 Nisan 2002 doğumlu Milli Atlet Berke Akçam, 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye’yi 400 metre engelli dalında temsil ediyor.

Milli Sporcu Berke Akçam, 400 metre engellide üçüncü grup repesaj yarışında 48.72’lik derecesiyle Türkiye’yi yarı finale taşıma başarısı gösterdi.

Berke Akçam’ın ardından ikinci sırayı 48.87’lik derecesiyle Alman atlet Joshua Abuaku, üçüncü sırayı ise 49.08’lik derecesiyle İsviçreli Atlet Julien Bonvin aldı.

BERKE AKÇAM’IN YARI FİNAL KOŞUSU NE ZAMAN?

Yarı Final karşılaşması yarın akşam saat 20.35’te koşulacak.

BERKE AKÇAM: HEDEFİM FİNAL KOŞUSU

Milli atlet Berke Akçam, 2024 Paris Olimpiyatları 400 metre engelli koşusunun sonunda şöyle konuştu: “Çok mutluyum. Düne göre çok daha güzel bir derece koştum. İlk olimpiyatımda bu başarıyı gördüm. Heyecanımı yendim. Yarın finale koşmaya çalışacağım. Destek veren herkese çok teşekkür ederim.

BERKE AKÇAM’IN BAŞARILARI

Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 olimpiyatları öncesinde 2019 ve 2020 U20 Avrupa Atletizm Şampiyonalarında, 2021'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda ve 2021 Dünya Üniversite Oyunları’nda altın madalya kazandı.