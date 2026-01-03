Giriş / Abone Ol
Berke Özer aralık ayının en iyisi

Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

Spor
  03.01.2026 17:02
  • Giriş: 03.01.2026 17:02
  • Güncelleme: 03.01.2026 17:05
Kaynak: Spor Servisi
Berke Özer aralık ayının en iyisi
Depo Photos

Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke" paylaşımını yaptı.

Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

