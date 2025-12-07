Berke Saka, Avrupa üçüncüsü

Türkiye yüzme tarihinde önemli başarılara bir yenisi daha eklendi. Milli yüzücü Berke Saka, Polonya’nın Lublin kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 200 metre karışık finalinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun açıklamasına göre organizasyonda 200 metre karışık erkekler finalinde havuza çıkan Berke Saka, 1:52.25’lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı. Milli sporcu bu derecesiyle aynı zamanda 19 yaş üzeri Türkiye rekorunu da kırdı.

Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda artan başarı grafiğini sürdüren Berke Saka, Avrupa podyumuna çıkarak Türk yüzmesinin yükselen ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli sporcu, elde ettiği dereceyle yeni hedefler için de önemli bir motivasyon yakaladı ve gelecek adına umut verdi.