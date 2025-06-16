Berkin Elvan 12 yıl önce bugün vuruldu

Berkin Elvan, 12 yıl önce bugün Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeğiyle vuruldu.

Vurulduğu tarihte 14 yaşında olan Elvan, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

Elvan ailesi, sosyal medyadan yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "'Emri ben verdim' diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın" denildi.

"FAİLLER CEZASIZLIK ZIRHIYLA KORUNMASIN"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Oğlumuz, Berkin’imiz vurulalı tam 12 yıl oldu. Daha küçücük yaşta kıydılar yavrumuza. Ağız dolusu gülüşlerini, henüz olgunlaşmamış sesini bizden çaldılar. Geleceğini, hayallerini aldılar.

Oğlumuzu bizden koparanlar, emri verenler hâlâ yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Dalgalı hâlâ serbest. Artık yeter! Sabrımız tükeniyor. Fatih Dalgalı bir an önce cezaevine girsin.

“Emri ben verdim” diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın. Failler cezasızlık zırhıyla korunmasın. Adalet yerini bulsun.

Canımız, Berkin’imiz… Seni asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Koşturduğun sokaklarda, meydanlarda, her yerde ismini haykırmaya devam edeceğiz. Sevgi ve özlemle."