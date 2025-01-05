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Berkin Elvan 26 yaşında

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın bugün doğum günü. Berkin yaşasaydı bugün 26 yaşında olacaktı.

Güncel
  • 05.01.2025 16:45
  • Giriş: 05.01.2025 16:45
  • Güncelleme: 05.01.2025 16:53
Kaynak: Haber Merkezi
Berkin Elvan 26 yaşında
Fotoğraf: DepoPhotos

Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın bugün doğum günü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı.

Ailesi tarafından sosyal medyada Berkin Elvan'ın doğum günü için paylaşım yapıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Berkinimiz, oğlumuz, yavrumuzun bugün doğum günü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı.

Gülüşün, hayallerin, umutların hâlâ bizimle. 

Senin için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Sevgiyle ve hiç dinmeyen özlemle…"

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