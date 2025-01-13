Berkin Elvan'ın ailesi tehdit edildiklerini açıkladı: Can güvenliğimiz yok

Ebru ÇELİK

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanıp 9 ay komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesi, aylardır bilinmeyen numaralar tarafından tehdit, hakaret ve kışkırtmaya maruz kaldığını açıkladı. Aile yaşananları, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan TMMOB Mimarlar Odası'nda kamuoyuyla paylaştı.

Berkin'in annesi ve babası, yıllardır bilinmeyen numaralar tarafından aranıp, tehdit, kışkırtma ve hakaretlere maruz kaldıklarını ve bugüne kadar bu tacizlere göz yumduklarını aktardı ancak son gelen aramadan sonra artık bu tacizlere susmayacaklarını ve kamuoyuyla paylaşarak adelet aramak için mücadele edeceklerini bildirdi.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "5 Ocak günü, Berkin'in doğum gününde bilinmeyen bir numara beni aradı ve 'Ne oldu? Berkin ekmek almaya gidip dönmedi mi?' diye sordu. Yalnızca çığlık atıp kapatabildim" dedi.

Daha öncesinde Gülsüm Elvan'ı arayan bir kişinin ise "Ben oğlunu öldüren kişinin oğluyum" dediğini aktaran Elvan, "Herkes Berkin doğurur ancak herkes Berkin yetiştiremez" deyip kapattığını anlattı.

TÜM AİLEYE ULAŞTILAR

Bu tacizlerin uzun zamandır devam ettiğini ve artık bu olayı yargıya taşıyıp adalet arayacaklarını söyleyen baba Sami Elvan, "Tüm ailemizin numarasına ulaştılar. Can güvenliğimiz yok. 11 yıl önce ölen bir kişinin ardından ne diye ailesini bu şekilde rahatsız ediyorlar sormak istiyorum ve bu olaya artık susmak istemiyorum" dedi.

Elvan ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada, "Yıllar önce emri ben verdim diyen Recep Tayip Erdoğan'dan güç alan insanlar şu an 14 yaşındaki oğlunu kaybetmiş anne babanın acısı üzerinde tepiniyorlar. Biz artık bu tacizleri kamuoyuyla artık paylaşacağımızı bildiriyoruz. Alışkın olduğumuz sosyal medya terörünü geçti bu olay artık. Yalnızca yandaş kişilere olan adalet artık bizlere de işlesin. Biz adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elvan Ailesi ve avukatları, dün arayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve tespit edilebilecek bu kişiler hakkında işlem başlatılmasını talep etti.