Berkin Elvan'ın anne ve babasına "cumhurbaşkanına hakaret"ten hapis cezası!

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği ile öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla görülen davada karar çıktı.

Gülsüm Elvan'a 11 ay 20 gün, Sami Elvan'a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

"HAKARET ETMEDİM, BU BENİM FERYADIMDI"

Gülsüm Elvan, mahkemede yaptığı savunmada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hakaret etmedim. Bu benim feryadımdı. Bana yapılan hakaretleri görmezden geldiler. Onlar cezalandırılmadı. Yetmiyor evimi aradılar, tehditler ediyorlar. hala ben mi suçluyum. Ben 'adalet' dedikçe adalete aç kaldım."

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BERKİN'İ ÖLDÜREN POLİS HAPSE GİRMEDİ

15 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında polis Fatih Dalgalı'nın attığı gaz fişeğiyle 16 Haziran 2013’te vurulmuş, 269 günlük koma dönemi boyunca 45 kilodan 16 kiloya düşerek 11 Mart 2014’te yaşamını yitirmişti.

Uzun süren yargılama sonunda polis Fatih Dalgalı “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, Nisan 2023'te İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Berkin Elvan’ı yaşamdan koparan polis, bugüne kadar 1 gün bile hapse girmedi. Polis Fatih Dalgalı’nın cezası Yargıtay tarafından onanırsa hapse girmesi gündeme gelecek.