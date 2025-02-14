Berkin Elvan'ın anne ve babasının yargılandığı Cumhurbaşkanı'na hakaret davası ertelendi

Berkin Elvan'ın anne ve babasına açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" davası ertelendi

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandıkları davanın 9. duruşması, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya HDP bir önceki dönem Milletvekili Hüda Kaya da katıldı.

Mütalaa için 4 kez süre verilen savcılık yine süre talep etti.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın aktardığına göre Cumhurbaşkanının avukatı bu duruşmaya da mazeret sunarak katılmadı.

Hakim, savcılığa "Son kez" süre verdi.

Duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi.

"ÇOCUĞUMUN KATİLİ GÖREVİNİN BAŞINDA, BEN YARGILANIYORUM”

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, “Asıl ben şikayetçiyim! Benim çocuğumu emir verip öldürttüğü için şikayetçiyim, beni meydanlarda yuhalattığı için şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim! Kendi trollerine beni aratıp hakaret ve tehdit edildiğim için. Asıl ben şikayetçiyim! Beni savunan avukatım içerdedir, asıl ben şikayetçiyim oy vermeme rağmen bizi hiçe saydıkları için şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim! Gezi parkı yıl dönümünde bize ‘sürtük’ dediği için. Bu ülkede olan bitenler için asıl ben şikayetçiyim. Şu anda çocuğumun katili görevinin başındayken ben burada yargılanıyorum. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yoktur" ifadelerini kullandı.