Berkin Elvan'ın katili polis Fatih Dalgalı'nın aldığı 16 yıllık hapis cezası onandı

Gezi Direnişi sırasında attığı biber gazı kapsülüyle 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne yol açan polis Fatih Dalgalı'nın aldığı 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında 16 Haziran 2013'te polis Fatih Dalgalı tarafından başından gaz fişeğiyle vurulmuştu. Elvan, aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitirmişti.

Uzun süren yargılama sonunda polis Fatih Dalgalı “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İLK KEŞİF 6 SENE SONRA YAPILDI

Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde ilk keşif 10 Nisan 2019’da yapıldı. Elvan ailesinin Okmeydanı’nda bulunan evinden polisin vurduğu noktaya kadar ölçümlerin yapıldığı keşif ile polisin Elvan’ı vurmasının mümkün olup olmadığına dair hazırlanan rapor 18 Haziran 2019’da mahkemeye sunuldu.

Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma bin 270 gün sonra tamamlanırken dava, 20 Aralık 2016’da hazırlanan iddianame ile açılmıştı.

Uzun süren yargılama sonunda polis Fatih Dalgalı “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, 2 sene önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı.

DALGALI DIŞARIDA, ELVAN'IN AVUKATI CEZAEVİNDE

Berkin Elvan’ı yaşamdan koparan polis, bugüne kadar 1 gün bile hapse girmedi. Fatih Dalgalı’nın cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından hapse girmesi gündeme gelecek.

Katil polis bir gün dahi hapse girmemişken Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, Hatay’dan milletvekili seçilmesine rağmen Gezi Davası’nda verilen ceza sebebiyle, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor.