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Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında anılacak

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak öldürülen Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında mezarı başında anılacak.

Güncel
  • 10.03.2025 10:26
  • Giriş: 10.03.2025 10:26
  • Güncelleme: 10.03.2025 10:38
Kaynak: Haber Merkezi
Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında anılacak

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın saat 15:00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.”

5 Ocak 1999'da doğan Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında 16 Haziran 2013'te polis Fatih Dalgalı tarafından başından gaz fişeğiyle vurulmuştu. Elvan, aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitirmişti. Elvan’ın yaşamını yitirmesine neden olan Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Berkin Elvan 26 yaşında
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