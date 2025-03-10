Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında anılacak

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın saat 15:00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.”

Berkinimizi anıyoruz!



Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 11 yıl oldu.



Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.



Tarih: 11 Mart Salı



Saat: 15:00#BerkinElvan pic.twitter.com/ZLqqdBGOu0 — Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) March 10, 2025