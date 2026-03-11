Berkin Elvan, katledilişinin 12. yılında mezarı başında anıldı

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 12. yılında Feriköy'deki mezarı başında anıldı.

Anmaya Elvan ailesinin yakınları ve dostları katıldı.

Feriköy Mezarlığı'nın girişinde bir araya gelen grup, sloganlarla Berkin Elvan'ın mezarına yürüdü.

Ailenin, Berkin Elvan'ın mezarı başında okuduğu anma metninde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün burada, Berkinimizin yanıbaşında adalet talebiyle bir aradayız.

Oğlumuz 16 Haziran 2013’te, Gezi Parkı eylemleri sırasında evimizin üst sokağında katil Fatih Dalgalı’nın attığı gaz fişeğiyle yaralandı. 269 gün komada yaşam mücadelesi veren Berkinimizin bedeni 16 kiloya düştü.

Tam 269 gün boyunca komada yaşam mücadelesi verdi oğlumuz. Berkin komada hayata tutunmaya çalışırken, failleri elini kolunu sallayarak gezmeye devam etti, ülkeyi yönetti, çıktığı miting meydanlarında 'Emri ben verdim' dedi.

Oğlumuzu toprağa verdikten hemen sonra, o dönemin başbakanı şimdi ise cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, meydanlarda bizi yuhalattı.

'ADLİ MAKAMLAR HAREKETE GEÇMEDİ'

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yargılanmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 7 Şubat’ta Çapkın ve Mutlu’nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye’yi mahkûm etti. Fakat Türkiye’deki adlî makamlar, bu karara rağmen harekete geçmedi.

Berkinimizin katili Fatih Dalgalı ise sadece ama sadece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Dalgalı’nın “kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna” hükmetti. Yargıtay geçtiğimiz yıl içerisinde bu cezayı onadı. Karar kesinleşti. Ancak Fatih Dalgalı bugüne değin hala bir gün bile hapis cezasını yatmadı.

Biz yıllardır katillerin hesap vermesini talep ederken, iktidarın yarattığı kutuplaştırıcı siyaset sonucu ailemize yönelik tehditler, hakaretler asla son bulmadı.

Adaletin sağlanmasını isterken, biz yargılandık ve hapis cezası aldık.

Biz hukukun üstünlüğünü savunurken avukatlarımız Can Atalay, Oya Aslan yıllardır haksız yere cezaevinde tutuldu.

Biz yaşamı savunurken avukatımız Ebru Timtik adalet istediği için yaşamını kaybetti.

'ADALET İSTİYORUZ'

Biz adalet istiyoruz! Sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesini istiyoruz.

Berkinimizin çocukluğunu, geleceğini ve hayallerini çalanların bir an önce hesap vermesini istiyoruz. Berkin nezdinde katledilen tüm çocuklar için adalet istiyoruz.

Ölüme karşı yaşamı savunmaya inatla ve ısrarla devam edeceğiz.

Çocuklar bir daha öldürülmesin diye katillerinin yargılanması için ısrarımızı sürdüreceğiz.

Unutulmamalıdır ki bir çocuğu öldüren katilin hesap vermesi, geride kalan tüm çocukların geleceğinin teminatı olacak.

Oğlumuz, canımız, yavrumuz, Berkin’imiz, kaç yıl geçerse geçsin; sana yaşatılan zulmü unutmayacağız, seni bizden koparanları asla affetmeyeceğiz.

Elbet bir gün yattığın yerde rahat uyuyabilmeni sağlayacağız."

NE OLMUŞTU?

Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Kalbi durduğunda 15 yaşındaydı ve 16 kiloya düşmüştü.

Yargılama sürecinde ise ilk etapta olay anına ait görüntülerin arşivde bulunmadığı ileri sürüldü. Daha sonra Berkin’i vuran polis memuru Fatih Dalgalı hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri kabul edilmedi. Cezaya yapılan itirazın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Söz konusu karar, 2025 yılının Temmuz ayında Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.