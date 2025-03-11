Berkin Elvan’sız 11 yıl

Haber Merkezi

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada, bugün saat 15.00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.

Açıklamada, “Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimizi bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Berkin Elvan, bundan tam 11 sene önce, Gezi Direnişi sırasında bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi ile 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kalbi durduğunda 15 yaşında ve 16 kiloydu. Yargılama sürecinde ise önce görüntülerin arşivde bulunmadığı söylendi, sonra Berkin’i öldüren polis Fatih Dalgalı’ya 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri reddedildi. Cezaya itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Karar, Yargıtay tarafından da onanırsa Fatih Dalgalı hapse girecek.