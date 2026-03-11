Berkin Elvan’sız 12 yıl geçti

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulmasının ardından 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 12’nci yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada bugün saat 15.00’te çocuklarını anmak için mezarı başında olacaklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 12 yıl oldu.

Katledilişinin 12. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için 11 Mart Çarşamba günü saat 15:00’de Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.”

Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Kalbi durduğunda 15 yaşındaydı ve 16 kiloya düşmüştü.

Yargılama sürecinde ise ilk etapta olay anına ait görüntülerin arşivde bulunmadığı ileri sürüldü. Daha sonra Berkin’i vuran polis memuru Fatih Dalgalı hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri kabul edilmedi. Cezaya yapılan itirazın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Söz konusu karar, 2025 yılının Temmuz ayında Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.