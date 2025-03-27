Berkin Usta kimdir? Milli Kayakçı Berkin Usta'nın hayatı ve kariyeri

BERKİN USTA KİMDİR?

29 Mayıs 2000’de Bursa’da doğan Berkin Usta, ülkemizi uluslararası alanlarda temsil eden milli kayakçılardan biriydi. Alp disiplini branşında yarışan Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatı Yarışmaları'nda Türkiye adına önemli bir başarıya imza atmıştı.

Bir röportajında kendisinden önce bu alanda başarılı bir kariyere sahip olan Yahya Usta’yı örnek aldığını belirten Berkin Usta, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam etmekteydi.

BERKİN USTA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Berkin Usta, Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu olarak birçok uluslararası organizasyonda boy gösterdi. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom kategorisinde yarışarak 21. sırada yer aldı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda büyük slalomda yarışarak Türkiye’yi temsil eden milli sporcu, ilk inişini 1.17.91’lik derece ile tamamlayarak 89 sporcu arasında 45. sıraya yerleşti. İkinci inişinde ise 1.24.81’lik derece elde eden Usta, toplamda 2.42.72’lik skorla Olimpiyatlar’daki ilk deneyimini 43. sırada tamamladı.

Berkin Usta Bursa’nın Uludağ ilçesinde yer alan Kervansaray Otel’de 27 Mart 2025 sabahı saat 05.30 sularında çıkan yangında yaşamını ne yazık ki kaybetti.