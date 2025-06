Berkin’in faillerini artık korumaktan vazgeçin

Haber Merkezi

Berkin Elvan, 12 yıl önce dün polisin attığı gaz fişeğiyle vuruldu. Elvan ailesi yaptığı açıklamada, "’Emri ben verdim’ diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın" dedi.

Berkin Elvan, 12 yıl önce dün Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeğiyle vuruldu. Vurulduğu tarihte 14 yaşında olan Elvan, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te hayatını kaybetti. Elvan ailesi, sosyal medyadan yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "’Emri ben verdim’ diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oğlumuz, Berkin’imiz vurulalı tam 12 yıl oldu. Daha küçücük yaşta kıydılar yavrumuza. Ağız dolusu gülüşlerini, henüz olgunlaşmamış sesini bizden çaldılar. Geleceğini, hayallerini aldılar. Oğlumuzu bizden koparanlar, emri verenler hâlâ yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Dalgalı hâlâ serbest. Artık yeter! Sabrımız tükeniyor. Fatih Dalgalı bir an önce cezaevine girsin. “Emri ben verdim” diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın. Failler cezasızlık zırhıyla korunmasın. Adalet yerini bulsun. Canımız, Berkin’imiz… Seni asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Koşturduğun sokaklarda, meydanlarda, her yerde ismini haykırmaya devam edeceğiz. Sevgi ve özlemle."

Berkin Elvan’ı gaz fişeğiyle başından vurarak öldüren polis Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Şu ana kadar bir gün bile cezaevine girmeyen Fatih Dalgalı’nın cezasının onanmasının ardından hapse girmesi gündeme gelecek.