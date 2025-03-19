Berlin çöp dağlarından iki haftada kurtulabilir

Haber Merkezi

Berlin Şehir Temizlik Şirketi (BSR) çalışanlarının bir haftalık grevinin ardından Berlin sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Grevinin sona ermesinin ardından pazartesi gününden itibaren bin 300 çöp toplama çalışanı, biriken 12 bin ton çöp yığınını toplamak üzere yeniden işbaşı yaptı. Ancak yetkililer, biriken çöp yığınlarını tamamen temizlemenin 2 hafta sürebileceği uyarısında bulundu.

Ver.di sendikası ile Berlin Belediye İşverenleri Birliği arasında, Ocak ayının sonundan bu yana devam eden toplu ücret görüşmelerinde henüz sonuç alınamadı. Sendikalar çalışanlar için yüzde 8 daha fazla ücret, ayda en az 350 euro ve özellikle stresli işler için daha yüksek ikramiye talep ediyor. İşverenler ise bu taleplerin karşılanamaz olduğunu düşünüyor.