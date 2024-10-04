Berlin'de barış yürüyüşü: Savaşı derhal durdurun!

BirGün BERLİN

Berlin'de barış için düzenlenen yıldız yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

Barış yürüyüşünde Ukrayna ve İsrail’e silah desteğine yönelik eleştiriler, Rusya ile Ukrayna arasında müzakere yapılması talebi ve Gazze savaşının sona ermesi üzerine görüşler belirtildi.

Gösteride aynı zamanda ABD'nin orta menzilli füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılması kararı protesto edildi.

Toplanma ve yürüyüşlerin başlangıç nokları olan Rathenower Str, Gleisdreieck’in yanı sıra Charlottenburg'daki Breitscheidplatz'ta Sol Parti ve BSW, Barış, Alman ve Filistin bayrakları dikkat çekti.

“El bombası yerine diplomatlar”, “Savaşı derhal durdurun", "Ukrayna'ya silah sevkiyatına son” gibi sloganların yer aldığı pankratlar ve dövizler göze çarptı.

NATO SAVAŞI VE SOYKIRIMI SÜRDÜRÜYOR

Gazze Şeridi'ndeki halkla dayanışma talebinde bulunan çok sayıda göstericinin taşıdıkları pankartlarda "İşgal terörünü durdurun", "NATO savaşı ve soykırımı sürdürüyor - Donbass ve Gazze ile dayanışma" gibi sloganların yer aldığı görüldü. Zaman zaman “İsrail çocuk katilidir” diye sloganlar atıldı.

PUTİN'LE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

“Savaş bir daha asla” ( "Nie wieder Krieg") ittifakı tarafından örgütlenen yürüyüş ve miting bir çok grubun yanı sıra BSW ve (Die Linke) Sol Parti Federal Meclis üyesi milletvekilleri, sendika temsilcileri ve aktivistler tarafından desteklendi.

Tiergarten'deki Großer Stern'deki kapanış etkinliğinde mitingin aynı zamanda moderasyonunu yapan Wiebke Diehl yapmış olduğu konuşmada Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatının derhal durdurulması, bölgede katliamlara başvuran İsrail’e verilen desteğe son verilmesi ve Almanya’ya ABD füzelerinin yerleştirilmesi planlarına son verilmesi çağrısında bulundu.

BSW Başkanı Sahra Wagenknecht, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme çağrısında bulundu ve "Bize çok ahlaklı olduğumuzu ve ahlaki nedenlerden ötürü Putin'le konuşmamamız gerektiğinin söylenmesini çok sinir bozucu buluyorum" dedi.

STENGER YUHALANDI

SPD'li siyasetçi Ralf Stegner, "Rusya'nın saldırganlık savaşı"ndan ve Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkından bahsettiğinde katılımcılar tarafından uzun süre yuhalandı.

Moderatörün katılımcılara çağrısı sonrasında bir an duran yuhalamalar, Stegner’in konuşmaya başlaması sonrasında yer yer tekrarlandı.

Kapanış mitinginin hemen yakınında barış mirtingine karşı iki gösteri düzenlendi. Ukrayna yanlısı gösteriye birkaç yüz kişi katıldı. Karşı gösteriler yan yana gerçekleşmesine rağmen önemli bir gerilim yaşanmadı.