Berlin'de Esenyurt protestosu: "Kayyumlara hayır"

BirGün BERLİN

Almanya'nın başkenti Berlin'de CHP Birliği'nin çağrısıyla gerçekleşen Esenyurt eylemine çok sayıda kişi katıldı.

Berlin Hemann Platz’da dün akşam saatlerinde düzenlenen protesto gösterisinde Almanca ve Türkçe hazırlanan döviz ve pankratlarda, ‘Kayyumlara hayır’ ‘Hak hukuk adalet’ ‘Für eine unabhängige Justiz in der Türkei’ ‘Tek adam rejimine hayır’ gibi sloganlar yer aldı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenen Kolat ,Desim Dernetleri Federasyonu’ndan Kemal karabulut, Çorum Derneği Eş Başkanı Nezaket Kirazlı yaptıkları konuşmalarda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması gibi haksız, hukuksuz uygulamalar karşısında Türkiye’de verilen mücadelenin yanında ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Berlin’de de bu mücadeyi sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

CHP 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı da konuşmasında, "Çok uzun zamandır, on yıllardır, Türkiye’de demokrasiyi yok etmek üzere çok türlü ve kirli oyunlar oynanıyor. Bu oyunların arkasında elbettte ki emperyal güçler olduğunu çok iyi biliyoruz... Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatandaşlarının başını eğmeye hiç kimsenin hakkı ve gücü yoktur" dedi.

Atıcı, şöyle devam etti: "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması milli iradeye saygı duymayarak, halkın tercihini hiçe sayarak, kendi bileğinin hakkıyla alamadığı belediyeyi çeşitli oyunlarla almaya çalışılmasıdır. Bizler elbette tek vücut olarak bunun karşısında olacağız. Bugün burada yaptığımız da tam olarak budur. Ahmet Hoca bir bilim insanıdır. Mersin’de çok büyük hizmetleri olmuştur ve ben Ahmet Hocayla yan yana uzun yıllar mücadele ettim. Onu yakından tanırım. Hiçbir güç O‘nu herhangi bir terör örgütüyla yan yana getiremez…"

"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik olmasını, insan haklarına dayalı bir sistem kurmasını destekliyoruz" diyen Atıcı, "Bu mücadele hep birlikte başarılabilecek partiler üstü bir mücadeledir. Elbetteki siyasetin de ta kendisidir. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, kahrosun tek adam rejimi“ ifadelerini kullandı.