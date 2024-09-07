Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Platz der Luftbrücke Metro İstasyonu'nun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Buradan Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'na kadar yürüdü.

Üzerinde "Bir soykırım, diğerini haklı çıkarmaz", "Caddeleri tahrip etmek kendini savunma değildir", "Almanya, Netanyahu'nun faşist rejimini̇ silahlandırmayı durdur" ve "Almanya sessizliği suç ortaklığıdır" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Filistin'den elinizi çekin", "Siyonizm suçtur" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis en az 5 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericilerin neden gözaltına alındığına ilişkin eylem sırasında açıklama yapılmadı.

Yürüyüş güzergahı üzerinde Mehringdamm Metro İstasyonu yakınlarında, İsrail bayrakları açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı.