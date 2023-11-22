Berlin'de kamu çalışanları ücret artışı için uyarı grevi yaptı

Almanya'da hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları başkent Berlin'de uyarı grevi yaptı.

Kamu çalışanları, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) öncülüğündeki sendikaların çağrısına uyarak Berlin, Bremen ve Hamburg'da greve gitti.

Kamu çalışanları, başkentin en önemli sembollerinden olan tarihi Brandenburg Kapısı önünde protesto gösterisi yaptı.

Uyarı grevi dolayısıyla birçok okulda dersler iptal edilirken, bazı kreşler de açılmadı.

Sendikalar, Berlin'deki greve 10 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.