Berlin'de on binlerce kişi Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht'i andı

Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht, katledilişlerinin 106. yıl dönümünde yapılan geleneksel yürüyüşle Almanya'nın başkenti Berlin'de anıldı.

Frankfurter Tor da başlayıp Sosyalistler Anıtmezarlığı'nda sona eren yürüyüse binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşte taşınan pankartlarda, atılan sloganlarda ve konuşmalarda savaş silahlanma, yoksulluk, ırkçılık, faşizm, emperyalizme karşı mücadelenin önemi vurgulandı.

Polis, Filistin'e destek slogan ve pankartlarını bahane ederek yürüyüşü sık sık durdurdu ve protestoculara müdahale etti.

20 civarında kişi gözaltına alınırken, polis şiddeti sonucunda biri ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı.

Yürüyüşte SOL Parti Almanya örgütü de kortej oluşturarak yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde Sosyalistler Anıtmezarlığı'na karanfiller bırakılmasıyla başlayan anma nedeniyle mezarlığı gün boyu on binlerce kişi ziyaret etti.