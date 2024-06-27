Berlin'de özgür basın, bağımsız gazetecilik için etkinlik: BirGün Festival

Berlin’de BirGün gazetesinin 20'nci yılı görkemli bir festivalle kutlanacak. Festival, 29 Haziran'da Blücher Platz, Waterloo Ufer 7 Berlin'de gerçekleştirilecek.

BERLİN

BirGün gazetesinin 20. yılı, Berlin'de dolu dolu bir programlı, çok kültürlü bir festivalle kutlanacak. Özgürlük ve barış şarkılarının doğa ile buluşacağı festivalde, farklı renkler, farklı kültürler bir orman gibi kardeşçesine bir araya gelecek. Kendi tarzlarında önemli sanatçılarının bir araya geldiği festival, dayanışma ruhunu yaşatacak. Adını BirGün gazetesi bünyesinde faaliyet sürdüren kültür sanat dergisi Bavul’dan alan Berlin’deki 'Bavul Kunst und Kultur'un düzenlediği festivalde yer alacak sanatçılar, BirGün'e destek amacıyla sahne alacaklar.

Türkiye’den BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’nın da katılacağı etkinliğe Almanya’da çalışan gazeteci ve yazarlar da konuk olacak.

Pedegog ve eğitimcilerin gözetiminde hazırlanan bedensel ve zihinsel aktiviteleri içeren çocuk programlarıyla çocukların da güzel bir gün geçirmeleri hedefleniyor. Festival, 29 Haziran'da, Blücher Platz, Waterloo Ufer 7 Berlin'de saat 12.00'de çocuk programlarıyla başlayacak.

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

Govendaki halk dansları grubunun sergileyeceği danslar etkinliğe renk katacak. Bavul’daki çalışmaların yürütülmesinde yer alan müzisyenlerin bir bölümüyle oluşan Bavul Ensemble kalılımcıların birlikte söyleyeceği şarkılarla sahnede olacak.

Ljutı Hora grubuyla Balkan dans müzikleriyle, Gazino Neuköln'leyse çeşitli müzik eserleri birlikte söylenip dans edilecek. Bad Baba grubu Türkçe ve Yunanca eserlerden örnekler sunacak.

Peperuna akepella grubu insan sesinin müzik enstrümanına dönüşmesiyle ortaya çıkan güzelliği sergileyecek.

Eğitim ve çalışmalarını Bavul’da yürüten Ritimhane alanda yapacağı erbane ve rıtim atölyesi ve müzikleriyle yer alacak.

Almanya’nın ve Berlin’in önemli müzik insanı DJ İpek, festival için özel olarak seçtiği müziklerle çoşturacak.



Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi ya da etikinliğe katkıda bulunmak isteyenler, etkinlik öncesinde Annen str.13 10179 Berlin adresindeki Bavul ile iletişime geçebilir.