Berlin'de polis merkezi yakınında patlama: 2 polis yaralandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de polis merkezi yakınında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün gece polis merkezi yakınında meydana gelen ve ilk incelemelere göre henüz bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 2 polis yaralandı.

Açıklamada, “Rutin bir güvenlik devriyesi sırasında iki meslektaşımızın yaralandığı bir olay meydana gelmiştir. İlk incelemelere göre, bilinmeyen bir cisim patlamış ve bir meslektaşımızın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalara neden olmuştur. Her ikisi de şu anda tıbbi tedavi görmektedir” denildi.