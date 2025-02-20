Berlin'de toplu ulaşımda 48 saatlik grev

Almanya'da işveren ve işçi sendikası Verdi'nin arasında gerçekleşen görüşmelerden olumlu bir sonucun elde edilmemesi nedeniyle toplu taşımada 48 saatlik grev başladı.

Berlin’de toplu taşımada 48 saatlik grev başladığı duyuruldu. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanlarının bugün saat 03.00’te başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle başkentte otobüs, metro ve tramvay seferlerinin iptal olduğu belirtildi.

BVG yönetiminin sunduğu ikinci teklifin de çalışanlar tarafından yetersiz bulunduğunu açıklayan Verdi sendikası, 16 bin çalışan için aylık 750 euro maaş zammı, 13’üncü maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme ve vardiya çalışanları için 200 euro ek ödeme talep ediyor.

22 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

BVG yönetimi ise maaş artışını 2028 yılına kadar kademeli olarak yüzde 17,6’ya çıkarmayı teklif etti ve vardiya çalışanları ile şoförler için 200 euro ek ödeme önerdi.

Grevin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00’te sona ereceği kaydedildi.