Berlin'deki geniş çaplı elektrik kesintisini "Vulkangruppe" üstlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan ve cumartesi sabahından bu yana on binlerce haneyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisinin sol bir grubun gerçekleştirdiği bir eylemden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Berlin Emniyetinden bir sözcü, pazar günü yaptığı açıklamada, kesintiyi "Vulkangruppe" (Volkan Grubu) adlı bir sol grubun üstlendiğini, bu grup tarafından yayımlanan açıklamanın soruşturma bulgularına göre "inandırıcı olarak değerlendirildiğini" söyledi. Diğer yandan kesintinin arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Siyasi saiklerle düzenlenmiş bir eyleme işaret eden Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise, faillerin "açıkça sol aşırıcılar" olduğunu savundu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey da yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin kundaklama yoluyla bilinçli olarak yapıldığını belirtmişti. Giffey toplam beş yüksek gerilim ve on orta gerilim kablosunun "birden fazla yangın çıkarıcı düzenek kullanılarak tahrip edildiğini ya da hasar gördüğünü" kaydetti.

HEDEF FOSİL ENERJİ EKONOMİSİ

Bild gazetesinin haberine göre Vulkangruppe imzasıyla ve "Fosil yakıtlı santralleri kapatmak el emeği ister. Sadece cesaret" başlığıyla yayımlanan metinde örgüt, kentin özellikle güneybatısını etkileyen kesintinin kendi eylemleri sonucu olduğunu duyurdu. Metinde eylemin hedefinin elektrik kesintileri değil, fosil enerji ekonomisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Enerji açgözlülüğü yüzünden yeryüzü sömürülüyor, talan ediliyor, yakılıyor, hırpalanıyor, kül ediliyor, saldırıya uğruyor ve yok ediliyor" ifadeleri yer aldı.

19 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Berlin Eğitim Senatörlüğü, kentin güneybatısında elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede toplam 19 okulda güvenlik ve işleyiş açısından perşembe gününe kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Okula gidemeyen çocuklar için ise acil bakım merkezleri oluşturuldu.

MİLYONLARCA EUROLUK ZARAR

Cumartesi günü Teltow Kanalı üzerindeki Lichterfelde elektrik santraline giden bir kablo köprüsünde çıkan yangın, önemli hatlara zarar vermiş ve şehrin önemli bir kısmında elektrik kesintisine yol açmıştı.

Kesintiden etkilenen yaklaşık 45 bin hane ile 2 binden fazla ticari müşteri hâlâ yeniden şebekeye bağlanamazken, şebeke işletmecisi Stromnetz Berlin, kesintiden etkilenen tüm hanelere ancak Perşembe günü yeniden elektrik verilebileceğini öngörüyor.

Yaşanan geniş çaplı kesintinin şirketlerde büyük maddi zarara neden olduğu kaydedildi. Berlin ve Brandenburg İşveren Birlikleri (UVB) Genel Müdürü Alexander Schirp, "Tesis ve makinelerde milyonlarca euroyu bulabilecek zararlar ile yüksek ciro kayıpları öngörüyoruz" diye konuştu.

"Elektrik kesintisi, altyapımızın saldırılara ve kazalara karşı yeterince ve çağın gereklerine uygun şekilde korunmadığını gösteriyor" diyen Shirp, bunun "ciddi bir sorun" olduğunu ve iş dünyasında güvensizliği artırdığını savundu. UVB Genel Müdürü, kriz durumları için koruma konusunda daha iyi konseptlere ve etkili müdahale planlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.