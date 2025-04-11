Berlin Demokrasi Platformu, miting ve yürüyüş düzenleyecek

BirGün Avrupa

Berlin’de bulunan çok sayıda siyasal parti ve demokratik kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşturulan Berlin Demokrasi Platformu 13 Nisan Pazar günü miting ve yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor.

Yürüyüş, 13 Nisan Pazar günü Alexander Platz’da bulunan Neptunbrunnen Meydanı'nda saat 13.00'da yapılacak mitingle başlayacak. Federal Almanya Parlamentosu'nun bulunduğu Platz der Republik de son bulacak.

Berlin Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki sivil faşist darbeyi, kayyumları baskıları, tutuklamaları, hukuksuzluğu protesto etmek ve direnenler ile dayanışmak için düzenlenen yürüyüşe tüm arkadaş ve dostlarımızın katılımlarını bekliyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" denildi.

"EKONOMİYİ ÇIKMAZA SOKAN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Berlin Demokrasi Platformu'nda yer alan siyasal partiler ve demokratik kitle örgütleri bir araya geliş gerekçelerini kamuoyuna duyurdukları açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde gözaltına alınması ve diplomasının iptal edilmesiyle başlayan darbe girişimine karşı, aynı şekilde yıllardır haksız yere cezaevlerinde tutulan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Osman Kavala ve diğer siyasetçi, gazeteci, bürokrat ve yurttaşlarımızın haklarını savunmak, onların özgürlüklerini geri kazandırmak ve seslerini Alman kamuoyuna duyurabilmek amacıyla Berlin Demokrasi Platformu adında bir platform oluşturduk.

Son 22 yıldır ülkemizin üzerinde bir kabus gibi çöken, toplumu ötekileştiren, din, dil, etnik köken, ideoloji gibi farklılıklar üzerinden ayrımcılık yapan, yargıyı ve hukuku kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiren, ekonomiyi ve kültürel alanları çıkmaza sokan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış, özgürlüklerimizi zincire vurmakta ve onurlu, fedakar yurttaşlarımızın yaşamlarını zorlaştırmaktadır.

AKP'nin oluşturduğu bu sistemin ve darbeci zihniyetin karşısında, Berlin’de yaşayan Türkiyeli yurttaşlar olarak artık yeter diyoruz. Haksız ve hukuksuz gidişata dur demek için bir araya geliyor, birlik ve beraberlik içinde sokağa inmeye, ayağa kalkmaya ve AKP’nin iktidarına son verene kadar mücadele etmeye karar verdik.

Bu mücadelede din, dil, etnik köken, mezhep ve ideolojik farklılıkları bir kenara bırakıp, birbirimize sevgi ve saygı ile kenetlenerek tüm Türkiyeli yurttaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Unutmayalım ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Berlin Demokrasi Platformu'nda yer alan siyasal parti ve demokratik kuruluşlar şu şekilde:

"Akdağ Dayanışma ve Destekleme Derneği, Arap Aleviler Birliği, Aşnan Tiyatro Topluluğu, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu, Bahadın Derneği Berlin, BDAJ / BDAS, Berlin Al-Dersim Spor, Berlin Alevi Toplumu-Cemevi, Berlin Dersim Kültür Derneği, Berlin Gaziantep Çepnileri Derneği, Berlin HUV, Berlin Omcalılar Derneği, CHP Landesverband der Sozialdemokraten Berlin, Çorum Derneği Eğitim ve Kültür Merkezi, Dem Parti, DIDF, die Ahali, Erzincan Küçük Otlukbeli Derneği Berlin, HDB-Halkçı Devrimci Birliği, Institutê Ziwan ȗ Kulturê Kirmanci (Zaza) İKK, Nav Berlin, Sivaslı Canlar Derneği, Sol Parti, TİP"