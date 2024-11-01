Berlin-Tahran arasında idam krizi

Dış Haberler

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'in 28 Ekim’de idam edilmesine tepki olarak İran'ın Almanya'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı.

İran'da terörle suçlanan Şarmehd'in idam edilmesinin ardından Berlin-Tahran arasındaki gerginlik devam ederken İran’ın Frankfurt, Hamburg ve Münih'teki konsolosluklarının kapatılacağı belirtildi. Bu kapsamda durumdan etkilenen 32 İranlı konsolosluk çalışanı, ülkede ikamet haklarını kaybedecek ve Alman vatandaşlığına sahip değillerse ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

İran'ın Berlin'deki büyükelçiliği açık kalacak ve Almanya'daki İranlıların konsolosluk işlerini üstlenecek. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd hakkındaki idam kararının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı etmiş, İran da aynı sayıda Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti.