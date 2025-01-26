Berlin toplu ulaşımında uyarı grevi başlıyor

BirGün Avrupa/BERLİN

Berlin’de toplu taşıma hizmetlerinden sorumlu Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) çalışanları, 27 Ocak Pazartesi günü saat 03.00’te başlayacak olan uyarı grevi ile protesto eylemi yapacak. Grev, 28 Ocak Salı günü saat 03.00’te sona erecek.

Uyarı grevi kapsamında, BVG bünyesindeki metro, otobüs ve tramvay hatları hizmet vermeyecek. Ancak, S-Bahn (şehir banliyö treni) hatları grevden etkilenmeyecek. BVG sözcüsü Markus Falkner, tarih görüşmeleri kapsamına girmeyen alt şirketler tarafından işletilen otobüslerin grevden etkilenmeyeceğini belirtti.

Çalışmaya devam edecek otobüs hatları şu şekilde:

106, 114, 118, 133, 161, 168, 175, 179, 204, 218, 234, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 358, 363, 380, N12, N23, N35, N39, N53, N61, N69, N84, N91, N95, N97. Ayrıca, M36, 112, 124, 184, 744, 893 ve N68 hatlarında sınırlı hizmet -verilecek. F10, F11 ve F12 feribot hatları da faaliyet göstermeye devam edecek.

TALEP: MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

İşçilerin örgütlendiği Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Sendikası (Ver.di), grevin gerekçesini, BVG yönetiminin müzakerelerdeki "gecikme stratejilerine" karşı bir tepki olarak gösterdi. Sendika, Ekim ayında taleplerini ilettikleri halde işverenin ilk müzakerede herhangi bir teklif sunmadığını belirtti. Ayrıca, maaş artışı konusunda taraflar arasında önemli bir fark olduğu ifade edildi. Ver.di Sendikası, aylık 750 Euro maaş artışı, 13. maaş, 300 Euro'luk ulaşım hizmeti veya vardiya ek ücreti ile 200 Euro'luk vardiya ödemesi talep ediyor. Bu taleplerin yıllık maliyeti ise 250 milyon Euro'yu buluyor.

BVG, bu taleplerin "finanse edilemez" olduğunu savunarak, özellikle şirketin ve ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. BVG İnsan Kaynakları Direktörü Jenny Zeller-Grothe, maaş artışı konusunda eksiklikler olduğunu kabul etse de, önceki görüşmelerde asıl odaklarının çalışma saatlerinin azaltılması olduğuna dikkat çekti.

Grev, Berlin’de kara yolu, bisiklet ve yaya yollarında sıkışıklıklara yol açabilir. Berlin Trafik Bilgi Merkezi (VIZ), sürücülere seyahat öncesi trafik durumunu kontrol etmelerini ve daha fazla zaman ayırmalarını tavsiye ediyor.

BVG TAZMİNAT ÖDEMEYECEK

BVG, grev nedeniyle yolculara tazminat ödemesi veya indirim yapılmayacağını açıkladı. BVG sözcüsü Markus Falkner, grevi "doğal afet" olarak değerlendirerek, şirketin grev yapmamasına rağmen grevden etkilendiğini belirtti.

MÜZAKERELER 31 OCAK'TA DEVAM EDECEK

BVG ve Ver.di arasındaki müzakereler 31 Ocak’ta devam edecek. Taraflar, işçi hakları ve maaş artışları konusunda daha fazla görüşme yapmayı planlıyor.