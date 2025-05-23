Berlin yakınlarındaki ilkokulda bıçaklı saldırı: 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralı
Almanya'da bir ilkokulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.
Kaynak: DHA-İHA
Almanya'nın başkenti Berlin'de Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.
Spandau ilçesindeki Weinmeisterhorn İlkokulu'nda kimliği belirsiz şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Hastaneye kaldırılan öğrencinin ameliyata alındığı, saldırganın ise olayın ardından kaçtığı belirtildi.
Yetkililer, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.