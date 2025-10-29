Berlin yönetimi “savaş çığırtkanlığı” yapıyor

Almanya’da okullarda “savaşa hazırlık” derslerinin müfredata girmesinin önerilmesi tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Dobrindt öğrencilerin krizlere hazırlanmasını isterken muhalefet panik yaratıldığını savundu. Yeşiller ise öneriye destek verdi.

Deutsche Welle'deki habere göre derslerde öğretmenler, çocuklara savaş durumunda ne yapılması gerektiğini anlatacak. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Handelsblatt gazetesine “Bir öğretim yılı içinde ileri yaştaki öğrencilerle birkaç ders saati boyunca olası tehdit senaryoları ve alınabilecek önlemler tartışılabilir. Çocuklar ailelerine bilgi taşıyan önemli kaynaklar” dedi. Bakan, her evde birkaç günlük gıda stoğu, el feneri ve kurmalı radyo bulundurmanın da akıllıca bir hazırlık olduğunu da ekledi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Dobrindt’in önerisi Federal Meclis’te sert tartışmalara yol açtı. Sol Parti Milletvekili Nicole Gohlke, “Burada açıkça korku salınıyor. Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde panik yaratmak kabul edilemez” dedi. AfD’li milletvekili Gottfried Curio ise bakanı “savaş çığırtkanlığı” yapmakla suçladı ve “Dobrindt yaklaşan bir savaş olasılığını kaçınılmaz hale getirmek istiyor. Savaş havasını çocukların yataklarına kadar genişletmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.