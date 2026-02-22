Berlinale'de Almanya'ya tepki: "Gazze'deki soykırıma ortak oldu"

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin yönetmeni Abdallah Alkhatib, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu söyledi.

Bu sene 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali ödül töreninde Filistin'e destek mesajları dikkati çekti.

"GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin ekibi, festivale ellerinde Filistin bayraklarıyla kefiye giyerek katıldı.

Filmin yönetmeni Alkhatib, ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, Filistinli olarak Filistin hakkında konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

Alkhatib, büyük baskı altında olduğunu ancak yine de "Filistin özgür olacak" demek istediğini vurguladı.

Bir gün Gazze'de, Filistin'in diğer şehirlerinde harika bir film festivali düzenleyeceklerini dile getiren Alkhatib, bu festivalde kuşatma, işgal ve diktatörlük altında yaşayan insanlarla dayanışma içinde olacağını, sinemadan önce siyasetten, sanattan önce direnişten, güzellikten önce özgürlükten ve kültürden önce insanlıktan bahsedeceklerini kaydetti.

Alkhatib, "Uzun zamandır beklenen gün geliyor ve insanlar ne olduğunu sorduğunda onlara, 'Filistin hatırlıyor' deyin. Bizimle birlikte duran herkesi hatırlayacağız ve bize, onurlu bir yaşam sürme hakkımıza karşı çıkan ve sessiz kalmayı seçen herkesi hatırlayacağız" diye konuştu.

"SOYKIRIMIN ORTAKLARISINIZ"

Almanya'da bir mülteci olduğu için bu konuşmayı yapmadan önce uyarıldığına dikkati çeken Alkhatib, bu durumun umurunda olmadığının, Filistin'i, halkını önemsediğinin altını çizdi.

Alkhatib, "Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Bu gerçeği anlayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorum ama umursamamayı tercih ediyorsunuz. Şu andan itibaren dünyanın sonuna kadar Özgür Filistin!" dedi.