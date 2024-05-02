Berlin’de 1 Mayıs etkinlikleri

Almanya Berlin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, yoğun katılımın olduğu çeşitli etkinliklerle kutlandı.

BirGün/Berlin

Berlin her yıl olduğu gibi 1 Mayıs mücadele gününde birçok etkinliğe sahne oldu.

Geleneksel hale gelen 1 Mayıs mücadele gününün bir parçası olarak 30 Nisan'da kadınların düzenlediği Friedrichshain'deki "Geceyi geri alın" yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Önceki yıllara göre polislerin yürüyüşü uzak mesafeden izlemesi nedeniyle bu yıl harhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Aynı gün akşam saatlerinde Wedding'deki Leopoldplatz'tan Gesundbrunnen yönüne gerçekleştirilen "Barış ve Sosyal Adalet İçin!" gösterisine yaklaşık 800 kişi katıldı. Organizatörler, etkinliğin sonunda bazı polis memurlarının provokatif davranışlarına rağmen yürüyüşün sorunsuz bitirildiğini ifade ettiler.

DGB YÜRÜYÜŞÜ

1 Mayıs sabahı Alman sendikalar Birliği’nin (DGB) düzenlediği yürüyüşün merkezi olarak belirlenen sloganı "Daha fazla maaş, daha fazla boş zaman, daha çok güvenlik" oldu. Türkiyeli sol gruplar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 12 bin 500 kişinin katıldığı yürüyüş Filistin’i destekleyen slogan atan yaklaşık 100 kişilik gruba polis müdahalesi nedeniyle kesintiye uğradı. Polisin bazı göstericileri gözaltına alma girişimi protestolara neden oldu. Gözaltına alınan kişiler kimlik tespitleri sonrasında serbest bırakıldılar.

Alexanderplatz’da sona eren yürüyüş meydanda oluşturulan sokak şenliğiyle devam etti.

Genellikle zenginlerin oturduğu semt olan Grunewald’da son yıllarda düzenlenmeye başlanan

Grunewald'daki "MyGruni" yürüyüşü saat 13.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ana sloganı "Grunewald'a Baskın – Kapitalistlerin suçlarını açığa çıkarıyoruz" oldu. Binlerce bisikletli göstericinin de katıldığı etkinlik saat 17.00'ye kadar sürdü.

DEVRİMCİ 1 MAYIS

Berlin’nin birçok yerinde düzenlenen etkinliklerin sonuncusu 30 yılı aşkın bir süredir geleneksel olarak düzenlenen Devrimci 1 Mayıs etkinliği oldu. Yürüyüşün başlangıç için toplanma noktası Südstern oldu. Etkinlik saat 16.30 sıralarında, yaklaşık bir saat süren konserle başladı.

Yürüyüşün ana pankartında "Yaşasın Devrimci 1 Mayıs. Şirketler kamulaştırılsın, silahlanmaya son, kapitalizmi parçalayın" solganı yer aldı. Başlangıçta ağırlıklı olarak Filistin bayraklarının yer aldığı etkinlikte, zaman ilerledikçe farklı siyasal grupların yoğun katılımı yoğunluğu gözlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüş nedeniyle 6 bin 500 polis görevlendirildi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yürüyüşte; kapitalizm, ırkçılık ve faşizm karşıtı sloganlarının yanı sıra sık sık Filistin’e özgürlük sloganları atıldı.

Güneşli bir havada barışçıl olarak süren yürüyüş herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Hermannplatz’da sona erdi.