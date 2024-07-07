Berlin’de bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde bazı Türk taraftarlarının gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı

Berlin Polis Sözcüsü Valeska Jakubowski, yaptığı açıklamada, Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Türk taraftarlarınca yapılan yürüyüşün “siyasi mesaj platformu” olarak kullanıldığı gerekçesiyle polis tarafından önceden sonlandırıldığını açıklandı.

Jakubowski, bazı taraftarların gözaltına alındığını ancak tedbirlerin devam etmesi nedeniyle bunların sayısına ve sebebine ilişkin bilginin yarın verileceğini aktardı.

Jakubowski, taraftar yürüyüşünün siyasi platform olarak kullanılması halinde bunun taraftar yürüyüşü değil teorik olarak bir gösteri olacağını, bunun da başka koşulları ve tedbirleri gerektirdiğini kaydetti.