Berlin’de ‘Demokrasi mücadelesinde kadının rolü’ paneli

Berlin Küçükotlukbeli Derneği, 3 Kasım Pazar günü ikinci kez panel düzenleyecek.

“Demokrasi mücadelesinde kadının rolü-Ne yapmalı, nasıl yapmalı?​” başlıklı panel, Berlin Cemevi'nde gerçekleştirilecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’ten itibaren düzenlenecek panele, DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil ve Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç katılacak.

Panelin moderatörlüğünü TİP üyesi Yaren Selin Acar yapacak. Ayrıca panele, Berlin Cemevi, Dersim Cemaati, CHP Berlin, DEM Parti Almanya, TİP, SOL Parti ve DİDF Berlin destek veriyor.

Berlin Küçükotlukbeli Derneği Başkanı Nazım Özbey, bu yılki etkinliğe bilinçli olarak kadın siyasetçileri davet ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Toplantımızda Türkiye’de kadın cinayetlerini, cinsiyet eşitsizliğini ve kadın olmadan hiçbir şeyin olmayacağını tartışmak istiyoruz. Eğer bir alanda başarılı olunacaksa işin içinde mutlaka kadınlar olmalı. Bu açıdan toplantımızın Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak önemli olacağına inanıyoruz. İlgi duyan herkesi bu etkinliğimize katılarak destek vermeye, etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.”