Berlin’de “Depremin İzinde: Geri Döneceğiz” etkinliği düzenleniyor

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde yaşanan yıkıcı depremlerin üçüncü yıl dönümünde, felaketin derin izlerini ve insan ruhunun direncini belgeleyen, özel bir fotoğraf sergisi ve anma etkinliği Berlinlilerle buluşuyor.

Foto muhabiri Gürcan Öztürk’ün objektifinden çekilen ve Arion Arts tarafından organize edilen “Depremin İzinde: Geri Döneceğiz” başlıklı sergi ve özel program, 6 Şubat - 25 Nisan 2026 tarihleri arasında Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin (U-Bahnhof Lipschitzallee) adresindeki Gemeinschaftshaus Gropiusstadt’ta gerçekleşecek.

Sergi, 6 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek anma gecesiyle açılacak; ardından 7 Şubat - 25 Nisan 2026 tarihleri arasında halka açık olarak gezilebilecek.

SERGİNİN AMACI: UNUTULMAMALI VE DERS ÇIKARILMALI!

Foto muhabiri ve belgeselci Gürcan Öztürk, depremin ikinci gününden itibaren bölgede yürüttüğü çalışmalarıyla felaketin yarattığı yıkımı ve toplumsal etkilerini belgeledi. Öztürk, iki yılı aşkın süre boyunca depremden etkilenen illerde çektiği binlerce fotoğraf ve kısa filmle, insanların, kentlerin, doğanın ve diğer canlıların yaşadığı derin acıyı ve direnç halini kayıt altına aldı.

Hazırlanan serginin, depremin unutulmaması ve geleceğe dair dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çektiğini belirten Öztürk, çalışmanın amacını “bellekleri canlı tutmak, toplumsal hafızayı kayda geçirmek ve fotoğraflar aracılığıyla dayanışmayı büyütmek” olarak ifade etti.

Öztürk ayrıca, depremin yarattığı yıkımın ana akım medyada yeterince yer bulmadığını vurgulayarak, bölgede yaşayan yurttaşların barınma, iş, eğitim, sağlık, hijyen ve altyapı gibi temel sorunlarının kamuoyunda daha görünür kılınması gerektiğine işaret etti.

KAPSAMLI BİR BELGESEL PROJESİ: 5 YILLIK BİR YOLCULUK

“Depremin İzinde: Geri Döneceğiz” sergisi, bu felaketi konu kapsamlı bir belgesel fotoğraf çalışması olma özelliğini taşıyor.

Gürcan Öztürk’ün düzenli saha ziyaretleriyle oluşturduğu arşiv, beş yıllık bir süreçte tamamlanacak. Bu sürecin sonunda bir belgesel film ve fotoğraf kitabı yayınlanması planlanıyor.

Elde edilen bilgi ve belgelerin, idari ve hukuki çalışmalarda kullanılmak üzere kolektif erişime açık bir toplumsal arşiv olarak paylaşılması amaçlanıyor. Bu arşiv; deprem-zedelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının korunması ve afet sonrası süreçlerin daha insancıl ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

ÖZEL ETKİNLİK PROGRAMI VE DAYANIŞMA

Sanat ile politikanın kesişiminde konumlanan bu sergi, dayanışmayı büyütmeyi ve toplumsal hafızayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Gürcan Öztürk, deprem bölgesinde yaşamın hâlâ normale dönmediğini; barınma, sağlık, eğitim ve altyapı sorunlarının devam ettiğini belgeliyor.

Sergi, depremin sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri bakımından özellikle çocuklar, kadınlar, bakıma muhtaç bireyler ve yaşlılar gibi en çok etkilenen gruplara odaklanıyor.

Artan aile içi şiddet, boşanma oranları, hijyen ve güvenlik sorunları da serginin temalarından bazılarını oluşturuyor.

Açılış gecesinde, 18.00’de gala resepsiyonu, 19.00’da salon programı gerçekleşecek.

Programda sanatçıların yanı sıra siyasetçiler, bilim insanları ve fikir önderleri yer alacak; video sunumları ve kültürel performanslar ile özel bir anma atmosferi oluşturulacak.

DESTEK OLUNABİLİR

Berlin halkı, 6 Şubat 2026’daki anma gecesine bilet alarak bu projeye ve dayanışmaya katkıda bulunabilir. Etkinlikten elde edilen gelir, depremden etkilenen kanser hastası kadınlara destek veren “Pi Kız Kardeşim Derneği’ne bağışlanacak.

Bu sergi, yalnızca Türkiye’deki depremin etkilerini değil, aynı zamanda Almanya ve Avrupa’daki yakınlarını da etkileyen sosyal ve duygusal yankıları görünür kılmayı hedefliyor. Berlin’deki prömiyerin ardından sergi, Avrupa’nın farklı şehirlerinde de sergilenecek.