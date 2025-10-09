Berlin’de Gazze eylemine polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mehringdamm Caddesi'nde toplanan Filistin destekçisi eylemciler, Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in düzenlediği saldırılarını protesto etti.



Eylemciler, "Ellerinizde kan var" dövizleri taşırken, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Eyleme müdahale ederek yüzlerce eylemciyi çembere alan polis, birçok kişiyi gözaltına aldı.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan bir gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.



Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya, 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.



Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.