Berlin’de Kürt-Yahudi Kongresi düzenleniyor

Dış Haberler

Almanya’nın başkenti Berlin, 7 Eylül’de Kürt-Yahudi Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Yahudi-Alman Değerler Girişimi ve Almanya Kürt Toplumu tarafından organize edilen kongreye siyaset, bilim, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılacağı bildirildi.

Deutsche Welle’deki habere göre Yahudi-Alman Değerler Girişimi’nin açıklamasına göre söz konusu kongrenin ana gündem maddeleri anti semitizm ve Türkiye, İran ve Arap ülkeleri olmak üzere pek çok yerde dinci ve milliyetçi ideolojilerin güçlenmesi konuları olacak.

Alman hükümetini temsilen kongreye katılacak Almanya İçişleri Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Christoph de Vries’in de bir konuşma yapacağı duyuruldu.