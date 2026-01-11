Berlin’de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht için geleneksel anma yürüyüşü düzenlendi. Farklı parti ve uluslararası dayanışma bloklarının katılımıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler, Frankfurter Tor istasyonundan Friedrichsfelde Merkez Mezarlığı'na yürüyerek "Sosyalistler Anıtı"na çiçek bıraktı.

Oldukça kalabalık gerçekleşen anmaya katılan göstericilerin kefiye giyip, Filistin bayrağı taşıdıkları gözlemlendi. Bazı katılımcılar ise Vladimir Lenin'in fotoğrafını taşıdı.

Geniş katılımlı eylem sırasında polis ekipleri göstericilere müdahale ederken bazı göstericileri gözaltına aldı.