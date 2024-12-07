Berlin’de sosyal kesintilere karşı eylem: "Artık yeter"

Seçil Kalenderoğlu/Berlin

Berlin'de sosyal örgütler ve sendikalar büyük bir ittifakla Temsilciler Meclisi önünde eylem yaptı.“Unkürzbar” (azaltılamaz) hashtag'i altında öğretmenler, eğitimciler, bakıcılar, sanatçılar ve sosyal hizmet çalışanları, hükümetin sosyal yardım ve destekleri azaltma politikalarını proteste ettiler.

Perşembe günü, 5,000 kişi üç derece sıcaklıkta, toplumun ihtiyaçlarını büyük ölçüde göz ardı eden politikalara karşı durmak için sokaklara döküldü. Sosyal örgütler ve sendikalar büyük bir ittifakla Temsilciler Meclisi önünde eylem yaptı.“Unkürzbar” (azaltılamaz) hashtag'i altında öğretmenler, eğitimciler, bakıcılar, sanatçılar ve sosyal hizmet çalışanlar hükümetin sosyal yardım ve destekleri azaltma politikalarını proteste etti.

26 Kasım'da Almanya’da senato yeni hazırlanan bütçe taslağını onayladı. Bu taslak üç milyar Avro tasarruf edilmesini öngörüyor. Bu tasarruf politikasından en büyük darbeyi ulaşım, kültür ve eğitim bütçeleri alacak. Bu da sağlık, eğitim, gençlik ve sosyal işler alanlarındaki bağımsız kuruluşların, girişimlerin ve projelerin dramatik bir kesinti ile karşı karşıya olduğu anlamına geliyor: İşler azaltılacak, hizmetler iptal edilecek. Bu durum yoksullaşma ve sosyal açıdan güvencesiz grupların yerinden edilmesi tehdidini ortaya çıkmaktadır.

CDU ve SPD, Şubat 2023'teki yeniden seçimlere “gelecek” ve “fırsat bütçesi” gibi sosyal vaatlerle katıldı. Berlin'in nihayet çalışacağını söylediler ancak öngörülebilir olan bütçe açığına rağmen bu temelsiz vaatlerini sürdürdüler ve karşılıksız çeklerden oluşan bütçe açık verdi.

Senatonun uzun süre görmezden geldiği bütçe açığı bu takvim yılında tüm şiddetiyle ortaya çıktı;. Bu nedenle cari yılda, özellikle de ilçelerde büyük kesintiler yapıldı. Sonuç olarak, birçok bölge bütçelerini dondurmak zorunda kaldı ve bu da Senato'nun iyileştirme sözü verdiği idari hizmetler üzerinde korkunç bir etki yarattı. Ayrıca devletin ve ilçelerin, üniversitelerin, kültürel kurum ve kuruluşların rezervleri de tükendi. CDU ve SPD'nin bütçe sorumluları şehrin kaderini müzakere etti ancak ne eğitim, sosyal sektörlerden bağımsız kuruluşlar, ne çalışan temsilcileri ne de sendikalar, bilim ve kültür kurumları gibi kesintilerden etkilenenler bu kararları kararlaştırılma evresine çağrılmadı.

Eyleme katılan ve konuşma yapan öğretmenler, anaokulu öğretmenleri, sosyal hizmetliler yaptıkları işin sosyal devletin devamlılığı için ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan kişiler için hayati önemini vurguladılar. Olağan koşullarda çalışma koşullarının zorluğu, yetersiz maaşlar nedeniyle okullardaki öğretmen açıkları, anaokullarındaki öğretmen açıkları çocukların ve gençlerin refahları için çalışan alanlardaki yetersiz destek söz konusuyken kesintilerin gelecekteki daha büyük olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Berlin Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) sözcüsü yaptığı açıklamada maliye senatörünün bahaneler göstererek hala müzakerelere başlamadığını söyleyerek grev çağrısında bulundu. Bağımsız Sosyal Yardım Kuruluşları Birliği (Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege) de gösterinin çağrısına yanıt verdi. Andrea Asch birliğin lideri ve Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz'in yönetim kurulu üyesi sahnede, “Aralık ayında Berlin'de bir sığınma evinde kalan bir kadının Ocak ayında şiddet uygulayan partnerinin evine dönmek zorunda kalıp kalmayacağını bilmemesi kabul edilemez” dedi. Önümüzdeki yılı planlamak için gerekli olan güvenceden yoksunluk söz konusu olduğu vurgulandı.

RBB'den alınan bilgiye göre koalisyon Çarşamba günü, bağımsız kuruluşlarda çalışanlar için toplu sözleşme hükümlerinde yaklaşık 48 milyon Euro'luk kesinti öngören ilk teklifin geri çekileceğini duyurdu. Ancak GEW toplu sözleşme fonları için ayrılan 48 milyonun serbest bırakılacak olmasının iyi bir gelişme olduğunu ancak bunun tüm sorunları çözmediğini söyledi. Bir yandan Berlin okullarındaki iş yüküne dikkat çeken sendika sözcüleri, derhal sağlık koruma önlemleri konusunda bir toplu sözleşme talep ettiklerini de dile getirdiler.

Eylemciler 11 Aralık'ta yeniden gösteri yapmayı planlıyor, ek bütçe ise 19 Aralık'ta kabul edilecek.