Berlin’den altın rezervini ABD’den çekme planları

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı küresel ekonomiyi sarsan "ticaret savaşı" boyutlanarak sürüyor. Almanya, ABD’deki 113 milyar euroluk altın rezervini geri çekme olasılığını tartışmaya başladı. Almanya’da iktidara gelen CDU/CSU milletvekilleri, rezervin Avrupa’ya taşınması gerektiğini savunuyor.

Bild’de yer alan habere göre, Washington’a yönelik artan şüpheler, Almanya’yı denizaşırı hesaplarını yeniden değerlendirmeye itti. New York Federal Rezerv Bankası’ndaki 1200 tonluk rezervin toplam değeri 113 milyar euroyu aşıyor. Bu altınlar, Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya’ya için büyük önem taşıyor.

Çin ise ABD’nin getirdiği yüzde 34’lük gümrük vergisi artışına karşı, dünyaya "çok taraflı ticaret sistemini koruma" çağrısı yaptı. Pekin, Washington’a Çin halkının kalkınma hakkının altını oymaya son verme çağrısı yaptı.