Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yanıt

Bernardo Silva’nın Manchester City’den ayrılık kararı sonrası geleceğine ilişkin transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Portekizli futbolcunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi.

Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinden yüksek teklifler aldığı öne sürülen 31 yaşındaki oyuncunun, Avrupa dışına çıkmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

JUVENTUS'UN TEMASLARI HIZLANDI

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Juventus, Bernardo Silva transferi için girişimlerini hızlandırdı. Haberde, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo gibi isimlerin de oyuncuya Juventus hakkında olumlu referans verdiği iddia edildi.

Galatasaray’ın da transfer yarışındaki kulüpler arasında yer aldığı, sarı-kırmızılı yönetimin Bernardo Silva’ya yıllık 10 milyon euro maaş ve yüksek imza parası içeren iki yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

SICAK BAKMIYOR

Ancak haberde, deneyimli futbolcunun Türkiye seçeneğine şu aşamada tam olarak ikna olmadığı ve Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Juventus’un ise oyuncuya yıllık 6 milyon euro garanti ücretin yanı sıra bonuslarla birlikte toplam 8 milyon euroya ulaşan 2+1 yıllık bir teklif sunduğu aktarıldı.

İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Bernardo Silva’nın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini yoğunlaştırmasının beklendiği kaydedildi.