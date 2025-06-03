Bernd Kebbel kimdir? Aslan saldırısı sonucu hayatını kaybeden Bernd Kebbel'in hayatı ve kariyeri

Almanya’nın tanınmış medya danışmanlarından biri olan Bernd Kebbel, kariyerinin son yıllarını Güney Afrika’da doğa içinde geçirmeyi tercih etti. Hayvan sevgisiyle bilinen Kebbel, Johannesburg yakınlarındaki özel bir rezervde yaşadığı trajik olayla hayatını kaybetti. Peki, Bernd Kebbel kimdir? İşte detaylar!

BERND KEBBEL KİMDİR?

Almanya’da doğan ve kariyerine medya danışmanı olarak başlayan Bernd Kebbel, ilerleyen yıllarda doğaya olan tutkusu nedeniyle rotasını tamamen değiştirdi. Uzun yıllar boyunca Almanya’da çeşitli televizyon projelerinde ve halkla ilişkiler alanında görev alan Kebbel, daha sonra Güney Afrika’ya yerleşerek hayatını vahşi yaşam gözlemlerine ve doğa temelli turlara adadı.

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bulunan özel bir doğa rezervinde, 2025 yılı Haziran ayı sonunda yaşanan olayda Kebbel, uzun süredir bakımını üstlendiği bir aslanın saldırısına uğradı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Kebbel olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve doğa parkının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

BERND KEBBEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Bernd Kebbel’in kariyeri medya alanında başladı. Almanya’da çeşitli özel televizyon kanallarında yapım asistanlığı ve içerik danışmanlığı yapan Kebbel, aynı zamanda halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında da görev aldı. Doğaya olan ilgisi nedeniyle zamanla şehir hayatından uzaklaşan Kebbel, 2010’lu yılların başında Güney Afrika’ya taşındı.

Burada hem yerel tur rehberliği yapan hem de vahşi yaşamla ilgili sosyal medya içerikleri üreten Kebbel, Instagram ve YouTube gibi platformlarda belirli bir takipçi kitlesine sahipti. Vahşi yaşamın içinde geçirdiği zamanlar boyunca birçok kez belgesel projelerine katkı sunduğu ve çeşitli medya kuruluşlarına doğrudan içerik sağladığı biliniyor.

Aslanlarla iç içe bir yaşam

Bernd Kebbel, yaşadığı rezervde aslanlar dahil birçok vahşi hayvanla yakın ilişki kurmuştu. Özellikle rehabilite edilen ve insan eliyle büyütülen aslanlarla ilgileniyor, onların doğal davranışlarını gözlemliyor ve bu bilgileri hem turizm hem de eğitim alanında kullanıyordu.

Ancak uzmanlar, ne kadar deneyimli olursa olsun vahşi hayvanlarla kurulan bağın her zaman tehlike barındırdığını vurguluyor. Kebbel'in yaşadığı trajik olay da bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Yerel yetkililer, olayın ardından rezervdeki güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırdı

Bernd Kebbel’in ölümü Almanya’da ve sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Pek çok hayvan hakları savunucusu, vahşi hayvanların insanlarla bu kadar yakın ilişkilere sokulmasının sakıncalarına dikkat çekerken, Kebbel’i tanıyan kişiler onun doğa sevgisini ve hayvanlara olan bağlılığını vurgulayan mesajlar paylaştı.

Ailesi tarafından yapılan kısa açıklamada, “Bernd her zaman doğayla uyum içinde bir yaşam hayal etti. Hayvanlara duyduğu sevgiyle tanınırdı ve hayatını bu uğurda yaşadı” ifadelerine yer verildi.