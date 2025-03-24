Bernie Sanders, İsrail'e yönelik askeri desteği durdurmaya çağırdı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 22 gündür hiçbir yardımın Gazze'ye girmesine izin vermediğini belirterek, İsrail'e askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.

Sanders, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu'nun 22 gündür hiçbir yardımın Gazze'ye girmesine izin vermediğine işaret eden Sanders, onun ateşkesi bozarak 50 binden fazla insanın ölümüne yol açan "bombalama kampanyasını" yeniden başlattığını vurguladı.

Sanders, "Netanyahu'nun savaş makinesine daha fazla askeri yardım yapılmasın" ifadesini kullandı.

İSRAİL YARDIMLARI ENGELLİYOR

Mart ayının başında, Gazze'de 42 gün süren ateşkesin ilk aşaması sona erdi ancak İsrail, ikinci aşamaya geçmeyi reddetti ve savaşı sonlandırmadı.

Ateşkesin sona ermesiyle İsrail, Gazze'ye giriş çıkışları yeniden kapatarak insani yardımları durdurdu. Bunun, Hamas'ı baskı altına almak için açlığı bir silah olarak kullanma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Hamas ise İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumdan derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanmasını talep ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.