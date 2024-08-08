Bertuğ Cemil 8 yıl aradan sonra ilk kez sahnede

Sanatçı Bertuğ Cemil, 8 yıl aradan sonra Akustik Öyküler ile sahneye çıkacak.

2000’li yıllarda yaptığı şarkılar ve albümlerle bilinen şarkı yazarı ve yorumcu Bertuğ Cemil, 8 yıl aradan sonra ilk kez dinleyicileri ile buluşuyor.

90’lı yıllarda gitarist ve solist olarak başladığı müzik kariyerini 2006’dan itibaren yayınladığı 4 albümle taçlandıran ve özellikle ilk albümündeki Yağmur ve Kaygı gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Cemil, bir süredir Londra’da yaşıyor.

Bertuğ Cemil’in “Akustik Öyküler” ismini verdiği mini turnesi, 12 Ağustos’ta Adana’da başlayacak. Ardından 14 Ağustos’ta İzmir’de, 15 Ağustos’ta Bursa’da ve 16 Ağustos’ta İstanbul’da sahne alacak olan sanatçı, turneyi 17 Ağustos’ta Bodrum Gümüşlük’te sonlandıracak.

Sanatçı bu beş konserlik seride hem kendi şarkı yazarlığının ürünü olan şarkılarını, hem de Türkçe rock ve pop klasiklerinden seçtiği örnekleri konser dinleyicileri ile birlikte seslendirecek.

Sanatçıya turnenin bazı ayaklarında müzisyen arkadaşları da konuk sanatçı olarak eşlik edecek.