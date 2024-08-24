Bertuğ Yıldırım La Liga'ya transfer oldu

Bertuğ Yıldırım, La Liga ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu. Madrid ekibinden yapılan açıklamada Yıldırım'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığı duyuruldu.

Transfer ücreti için Getafe, Rennes'e 3.5 milyon euro ödeyecek.

Bertuğ Yıldırım se convierte en el séptimo fichaje del Getafe C.F. para la temporada 24/25 🫡



El delantero turco llega cedido del @staderennais con opción de compra.



Hoş geldin, Bertuğ! — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 23, 2024

22 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Fransız ekibinde ligde 21 maçta süre alan Bertuğ, gol sevinci yaşayamamış ve 1 asist kaydetmişti.

A Milli Takımın EURO 2024 kadrosunda kendine yer bulan Bertuğ, turnuvada forma giyememişti.

Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.