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Bertuğ Yıldırım La Liga'ya transfer oldu

Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım, La Liga ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

Spor
  • 24.08.2024 13:56
  • Giriş: 24.08.2024 13:56
  • Güncelleme: 24.08.2024 14:06
Kaynak: Haber Merkezi
Bertuğ Yıldırım La Liga'ya transfer oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Bertuğ Yıldırım, La Liga ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu. Madrid ekibinden yapılan açıklamada Yıldırım'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığı duyuruldu.

Transfer ücreti için Getafe, Rennes'e 3.5 milyon euro ödeyecek.

22 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Fransız ekibinde ligde 21 maçta süre alan Bertuğ, gol sevinci yaşayamamış ve 1 asist kaydetmişti.

A Milli Takımın EURO 2024 kadrosunda kendine yer bulan Bertuğ, turnuvada forma giyememişti.

Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

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