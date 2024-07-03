Beryl Kasırgası’nın vurduğu Karayipler’de can kaybı artıyor

Karayip ülkelerini vuran Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Karayip ülkelerini vuran Beryl Kasırgası’nda can kaybı arttı. Yetkililer, Grenada ve Carriacou'da 3 kişinin, St Vincent ve Grenadinler'de, 1 kişinin ve Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca Venezuela’da 5 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Kasırga nedeniyle St Vincent ve Grenadinler'de yer alan Union Island'daki evlerin yüzde 90'ı ağır hasar gördü veya yıkıldı.

BERYL, JAMAİKA’YA DOĞRU İLERLİYOR

Beryl Kasırgası, kategori 4 seviyesinde Jamaika’ya doğru ilerlerken, önlem olarak balıkçılar teknelerini karaya çekti ve yol kenarlarındaki reklam panoları söküldü. Halk, su ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklarken, dükkanların ve evlerin camlarını tahtalarla kapattı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Beryl'in bugün Jamaika'nın yakınından ya da üzerinden, yarın Cayman Adaları yakınından ve cuma günü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndan geçeceğini ifade etti.