BES 2 Eylül’de adliyeler önünde eylem yapacak

KESK’e bağlı Büro İşçileri Sendikası (BES) Basın Yayın Sekreteri Yılmaz Tuluk, 2 Eylül’de tüm kentlerde adliyeler önünde olacaklarını duyurdu.

Tuluk “Yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin hakları için 2 Eylül’de tüm illerde adliyeler önlerindeyiz. Başta yargı emekçileri olmak üzere tüm kamu emekçilerinin haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Samsun şube binasında yapacakları eyleme ilişkin açıklama yapan Tuluk, şunları söyledi: “22 yıllık AKP iktidarında her iki buçuk yılda bir yargı paketi açıklandı. Hakim ve savcılara birçok hak verilirken, maaşlarına asgari ücret kadar zamlar yapılırken yargı emekçileri unutuldu. Yargı emekçilerinin kazanılmış hakları olan havuz paraları, nöbet ücretleri, ulaşım giderleri, kreşleri, lojmanları ve mesaileri derhal verilmelidir. Ceza ve infaz kurumu çalışanlarına baskı yapılmamalı, cezaevinde çalışan herkes sendikalara üye olmalıdır. Yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin hakları için 2 Eylül'de tüm illerde adliyeler önlerindeyiz.”